Робота для Patriot ускладнюється: чим небезпечні МіГ-31К у Білорусі

На білоруському аеродромі "Мачулищі" приземлився 2 російський винищувач МіГ-31К. Додається ще один напрямок, з якого росіяни потенційно можуть запускати "Кинджали".

Це може серйозно ускладнити роботу систем протиповітряної оборони, а саме – Patriot. Оскільки, як зазначив 24 Каналу авіаційний експерт Валерій Романенко, комплекс має певні обмежені можливості.

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Додатковий загрозливий напрямок

Натепер Росія завдає ударів ракетами "Кинджал" по Україні зі сходу, південного сходу та північного сходу. Може додатися ще один напрямок – з півночі, оскільки ворог перемістив у Білорусь 2 винищувачі МіГ-31К.

Якщо росіяни все-таки наважаться запустити "Кинджали" з білоруської території, зменшиться дистанція польоту цих ракет та відповідно час реакції. Противник матиме більші шанси прорвати українську ППО.

Знищувати ворожі цілі може ЗРК SAMP/T, але на озброєнні маємо лише одну таку систему. Тому "Кинджали" Україна переважно збиває комплексами Patriot, яких є приблизно 7 одиниць.

Річ у тім, що Patriot має нерухомий радар, тобто працює лише на 90°. Якщо потрібно збити ракету на якомусь конкретному напрямку, потрібно змінити його позицію, він знову завмирає і починає працювати по ворожій цілі.

Якщо з'являється новий загрозливий напрямок, Patriot треба повернути, а це час. Тому ускладнюється робота протиповітряної оборони, хоча загалом ці ракети відстежуються з моменту пуску,

– констатував Валерій Романенко.

До слова, директор Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що таке перебазування літаків може бути спробою росіян зберегти літаки, які перебувають під загрозою ударів на російських аеродромах.