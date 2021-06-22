У Білорусі суперника Лукашенка хочуть засудити до 15 років

У Білорусі державний обвинувач попросив Верховний суд засудити до 15 років позбавлення волі Віктора Бабарика. Його вважали найсильнішим потенційним суперником Олександра Лукашенка.

Проте Бабарика так й не допустили до президентських виборів у Білорусі. Колишній глава "Белгазпромбанку" Бабарико та його помічники, за версією слідства, "систематично отримували хабарі з 2004 року як організована злочинна група".

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Сторона звинувачення зазначила, що загалом корпоративні клієнти виплатили їм понад 30 мільйонів білоруських рублів – більше, ніж 11 мільйонів доларів.

Окрім того, помічникам Віктора Бабарика прокуратура також попросила призначити терміни від 3 до 6,5 років колонії.

Ув'язнення Бабарика: коротко

18 червня 2020 року за звинувачення в корупції та ухиленні від сплати податків Віктора Бабарика затримали.

Син політика Едуард також перебуває у в'язниці, його звинувачують в економічних злочинах.

Водночас своєї провини як батько, так і син не визнали. Натомість правозахисники присвоїли їм статус політв'язнів.

Найбільш реальним суперником самопроголошеного президента Білорусі Віктора Бабарика називали на виборах у 2020 році. Через те, що його не допустили до виборів, основним суперником Лукашенка стала Світлана Тихановська.