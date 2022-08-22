Білоруси тримають кілька підрозділів біля кордонів з Україною і посилюють їх

білорусь продовжує тримати біля кордонів з Україною кілька підрозділів. Однак. суттєвих змін у поведінці та маневрах ворога на цьому напрямку немає.

Ворог посилює підрозділи на кордоні з білоруссю

Про це повідомив речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Збройні сили республіки білорусь продовжують тримати кілька підрозділів на напрямку кордону з Україною. Посилюючи цей напрямок. Водночас суттєвих змін в їхніх діях ми не бачимо,

– наголосив Андрій Демченко.

Спецслужби неодноразово наголошували на небезпеці

Речник зауважив, що водночас зберігається загроза обстрілів з території білорусі, адже в тилу на певній відстані від кордону розташовані сили, які останнім часом нарощувала білорусь і про це неодноразово наголошували у Генштабі.

"Сподіваюсь, що ніяких провокацій зі сторони території білорусі не буде, однак треба бути пильними, бо загроза ракетних та авіаударів залишається", – додав речник.

Чи можливе повторне вторгнення з білорусі

білоруська армія продовжує військові навчання біля українських кордонів. У МВС вважають, що наразі ймовірність вторгнення зі сторони країни дуже невелика.

На рішення лукашенка впливає сукупність різних факторів – кількість особового складу, мотивація військових та наявність озброєння.

У Нацгвардії звітують, що на Волинському та Поліському напрямку ситуація кардинально не змінилась за останній час. Наразі головна загроза – нанесення авіаційних та ракетних ударів.

Україна ж готова до будь-якого сценарію розвитку подій, керівництво розуміє, що з білоруської сторони можуть бути провокації.

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