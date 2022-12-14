Перевірка боєготовності армії Білорусі: мінімум 20 танків переправляють на полігон у Гродно

У Білорусі мінімум 20 танків перекидають на полігон під Гродно. Наразі триває другий день раптової перевірки боєготовності білоруської армії.

До перевірки боєготовності військ починають залучатися нові частини та сполуки збройних сил Білорусі. Також є інформація, що до перевірки буде залучено декілька механізованих батальйонів.

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Як триває перевірка боєготовності армії Білорусі

Підрозділи сил негайного реагування (СНР) зі складу 11-ї (ппд – Слонім) та 19-ї (ппд – Заслоново, Лепельський район) механізованих бригад отримали завдання здійснити марш на полігони збройних сил Білорусі, зокрема з подоланням водних перешкод,

– зазначили у моніторинговій групі.

Також до перевірки залучили 2 танкові роти 7 окремого танкового батальйону – це мінімум 20 танків Т-72Б збройних сил Білорусі. Зазначається, що підрозділи мають здійснити марш із пункту дислокації на полігон "Гозький" у Гродненський район.

Окрім цього, є інформація, що до перевірки буде залучено:

40-й окремий механізований батальйон 11 омбр,

105-й окремий механізований батальйон 11 омбр,

інженерно-саперний батальйон 11 омбр.

Наразі немає інформації про переміщення підрозділів 19 омбр. Проте, очікується, що підрозділи цієї бригади форсуватимуть річку Березина на переправі, яку навели у Борисівському районі.



У Білорусі 20 танків переправляють на полігон у Гродно / карта "Беларускі Гаюн"

У Білорусі почали раптову перевірку боєготовності військ

У Білорусі розпочали раптову перевірку бойової готовності. Це роблять за наказом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

У міноборони країни зазначили, що заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина.