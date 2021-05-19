У Білорусі упав військовий літак, пілоти загинули: відео з місця авіатрощі

У Барановичах 19 травня розбився військово-навчальний літак. Обидва пілоти загинули. Повітряне судно злетіло з аеродрому та розбилось на одній з вулиць міста.

Літак – досить новий, цю партію Білорусь закупила у Росії у 2015 – 2016 роках. Він належав Лідській штурмовій авіабазі.

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Пілоти намагались вивести літак з житлової зони

Під час навчального польоту екіпаж виявив технічну несправність. Проявляючи мужність і героїзм, пілоти прагнули відвести літак від села,

– мовиться у повідомленні білоруського Міноборони.

У військовому відомстві стверджують, що лише переконавшись, що літак покинув житлову зону, пілоти катапультувались. Проте життя їм це не врятувало. Загинули в авіатрощі майор Андрій Ничипорчик та лейтенант Микита Куканенко.

На місці трагедії працює слідча комісія.

За інформацією ЗМІ, пілоти готувались до проведення авіашоу до Дня міста. Через те, що катапультування відбулось на низькій висоті, воно й завершилось смертельно.

Дивіться відео з місця катастрофи: