У Білорусі відбувається ротація військ та завіз нової російської техніки, – білоруський активіст

Білорусь продовжує опосередковано брати участь у війні Росії проти України. Окупанти використовують білоруську територію, на якій уже помітна ротація військ.

Про це в ефірі 24 каналу розповів Антон Мотолько – громадський активіст та блогер із Білорусі. За його словами, у білоруське місто Єльськ навіть уже привезли нову російську техніку.

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Мотолько: Небезпека з боку Білорусі зберігається

Мотолько зауважив, що спочатку було помітно, як російська війська вивозять з України через Чорнобиль. Мовляв, усі спочатку почали радіти, що нарешті вивезуть і з України, і відповідно також із Білорусі.

Проте буквально вчора (2 квітня 2022 року – 24 канал) ми почали звертати увагу на те, що все-таки найімовірніше триває ротація військ, зокрема на території Білорусі,

– повідомив активіст.

Він також додав, що при цьому видно, як через Гомель уже в Єльськ приїхав 1 або більше ешелонів, які привезли нову російську військову техніку.

"Обов'язково треба розуміти, що поки з боку Білорусі все-таки зберігається велика небезпека у районі Київської області", – запевнив білоруський блогер.

Білоруський активіст та блогер про актуальні дані з Білорусі: дивіться відео (початок теми з 7:35)