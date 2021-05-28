Білорусь назвала умови, за яких повернеться до вільної торгівлі з Україною

У Білорусі висловилися про вільну торгівлю з Україною. Її обіцяють відновити за умови перегляду обмежувальних заходів щодо їхніх товарів.

Білорусь готова до переговорів у будь-який момент. Таку позицію висловив Олександр Гур'янов, перший заступник глави тамтешнього МЗС.

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У відомстві похвалилися, що свого часу вели досить активну роботу з українською стороною щодо розчищення бар'єрів у взаємній торгівлі.

Чомусь зараз не з нашої ініціативи ці бар'єри почали назад з'являтися,

– підкреслив Гур'янов.

Й запевнив, що його країна готова повернутися до режиму вільної торгівлі, але лише тоді, коли Україна перегляне заходи щодо їхньої продукції.

"Ці заходи де-факто були спрямовані на те, аби просто обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників", – бідкаються у білоруському МЗС.

Що цьому передувало

Напередодні Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Мовиться, зокрема, про:

кондитерські вироби, шоколад, соки та пиво;

плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір;

цеглу, керамічну плитку, ампули

сільгосптехніку для сіяння, пральні машини та меблі.

Перед цим Україна припинила пряме авіасполучення з Білоруссю, а згодом закрила небо для білоруських літаків. Все через інцидент з літаком Ryanair та затримання Протасевича.