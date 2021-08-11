Недружні дії, – у Білорусі відреагували на виклик свого посла до МЗС України

Керівника посольства Білорусі у Києві Кирила Камишева викликали на розмову до Міністерства закордонних справ України. З'явилася офіційна реакція білоруського дипломатичного відомства.

Там кажуть, що дали вичерпні відповіді на всі питання МЗС України. Але загалом такі дії оцінили як "недружні" з боку України.

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Розмова посла Білорусі з представниками МЗС України: оцінка білоруської сторони

У посольстві Білорусі в Україні повідомили, що під час зустрічі посла Кирила Кмишева з представниками українського МЗС сторони говорили про "поточний стан білорусько-українських відносин".

Білоруси запевнили, що на питання українців – серед яких ті, які стосуються територіальної цілісності України – "дали вичерпні відповіді".

Своєю чергою посол озвучив "глибоке занепокоєння білоруської сторони недружніми діями України до Білорусі". Яка, мовляв, дуже зацікавлена у "добросусідських відносинах з Україною".

Що раніше про виклик посла Білорусі повідомили в українському МЗС

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, які той зробив 9 серпня на великій пресконференції.

Лукашенко тоді заявив, що "впродовж доби" міг би "поставити на коліна" Україну. А ще звинуватив нашу країну у "підготовці бойовиків, і пригрозив, що за певних умов може визнати Крим російським.

МЗС України висловило Білорусі "рішучий протест у зв’язку із низкою неприпустимих заяв" Лукашенка. Його слова розцінили в Україні як "безвідповідальну і далеку від реалій пропаганду".

Тут детальніше Через заяви Лукашенка: МЗС викликало на килим повіреного у справах Білорусі