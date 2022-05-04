У Білорусі військова техніка їхала в бік кордонів Литви та України

Українцям варто пам'ятати, що ворог досі не відмовився від своїх планів загарбати всю нашу країну. Тому не варто забувати й про небезпеку, яка може йти з Білорусі.

Відтак, очевидці помітили рух колон військової техніки у Білорусі. Відповідні фото виклали в мережу сьогодні, 4 травня.

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Техніка їхала до українського кордону

Аналізуючи маршрут військового спорядження, припускають, що вона рухалася в бік кордону України та Литви.

Зокрема, до українського кордону рухався дивізіон ракетного комплексу С-300 Повітряних сил Білорусі. Колона їхала з Бреста до Мокранів по трасі Р-17. Це прикордонне білоруське містечко біля України.



Напрям руху техніки до кордону України / Фото Belarusian Hajun project у твітері

У складі колони було близько 25 – 30 одиниць техніки. Зокрема, серед них – ракетні установки 5П85 і РЛС для підсвічування цілі 5Н63 з центром бойового управління.

Військова техніка в Білорусі / Фото Belarusian Hajun project у твітері

Що помітили по дорозі до кордону з Литвою

У цьому напрямку рухалася колона з близько 30 одиниць військової техніки білоруських збройних сил. Прямувала з Мінська в бік Ашмянського району по трасі М7. Саме в цьому районі розташований литовський кордон.

Техніка, яка їде до кордону з Литвою: дивіться відео

Туди попрямували бронетранспортери БТР-82А та бронетранспортери командної машини БТР-80К.



Карта руху колони до кордону з Литвою / Фото Belarusian Hajun project у твітері

Останні новини про участь Білорусі у війні

Білоруські солдати поки не перетнули кордон для наступу на Україну. Втім, з території Білорусі велись і продовжуються обстріли нашої держави. Путін використовує цю територію як плацдарм для перезавантаження техніки й солдатів. 2 травня Генштаб Збройних Сил України попереджав про чергову загрозу обстрілів із цієї території.

Окрім того, зовсім неочікувано для всіх у збройних силах Білорусі почалася перевірка сил реагування. Під час неї білоруські військові нібито мають відпрацювати низку завдань: питання приведення в бойову готовність, виконання маршу у призначені райони та виконання навчально-бойових задач.

Як відомо, українцям допомогли білоруські партизани, які вели так звану рейкову війну, щоб ворог не міг поповнювати запаси для наступу. Тепер же на території відключають людей від мережі інтернет. Таким чином спеціальні служби Росії та Білорусі хочуть обмежити спілкування патріотичних білорусів та запобігти поширенню інформації про пересування російської військової техніки.

Думка білоруського опозиціонера про домовленості Путіна та Лукашенка: дивіться відео