У Білорусі російські військові продають паливо та провізію: деколи міняють на спиртне
27 березня 2022 , 07:02Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Коли російські військові колони їдуть по території Білорусі, їхні солдати деколи продають паливо та провізію.
Російські окупанти навіть міняють це на алкоголь. Крім того, морально-психологічний стан військ противника залишається низьким.
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Окупантів залишили без їжі
Зауважимо, що російські солдати залишились без харчів, техніки, набоїв й іншого забезпечення. Щоб окупанти втримали позиції, їхнє керівництво 12 березня "дозволило" їм мародерство, яке назвали "самозабезпеченням".
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