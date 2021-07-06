Помста Зеленському: в Білорусі заборонили транслювати канал "Кварталу 95"

У Білорусі заблокували 2 українські телеканали — UA та KVARTAL TV. Обом інформаційним ресурсам анулювали ліцензію на трансляцію.

Рішення про скасування дозволів 5 липня прийняло Міністерство інформації Білорусі. Українські ЗМІ нібито порушували місцеве законодавство.

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У Білорусі заблокували українські телеканали

На території Білорусі анулювали дозволи на мовлення 2 українських каналів – UA і KVARTAL TV.

Підставою для ухвалення рішення стало порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ,

– заявили у відомстві.

Там стверджують, що в ефірі каналів "виявили не заявлену при отриманні дозволів рекламу".

Канали UA та KVARTAL TV: що про них відомо

Квартал TV – український розважальний канал, що входить до конгломерату "1+1 Media". Транслює телесеріали та програми виробництва студії "Квартал 95".

UA: Перший – загальноукраїнський суспільний телеканал у складі Національної суспільної телерадіокомпанії. Прийшов на заміну державному телеканалу, що мовив з 1939 року під логотипами УТ, УТ-1 та Перший національний.