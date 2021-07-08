У Білорусі закривають опозиційні сайти: в журналістів проводять обшуки

У Білорусі диктаторський режим продовжує наступ на опозиційні ЗМІ. У четвер, 8 липня, перестав працювати сайт видання "Наша Ніва".

Водночас лукашенківські силовики прийшли з обшуками до журналістів. З деякими працівниками редакції втратили зв'язок.

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Затримання і обшуки журналістів

Зокрема на контакт не виходить головний редактор видання Ягор Марцинович.

У "Нашій Ніві" припускають, що чоловіка могли затримати. Є інформація, що поблизу його помешкання бачили силовиків.

TUT.BY пише, що заступник Марциновича Артем Гарбацевич зазначив, що причини затримання, обшуків і закриття сайту – невідомі.

Ми знаємо, що щось відбувається, але в рамках якої кримінальної справи, ми поки не знаємо. Оскільки офіційні органи не коментують нічого або з ними просто неможливо зв'язатися,

– сказав він.

Журналіст підтвердив факт обшуків у домівках деяких працівників "Нашої Ніви". За його словами, відомо, що силовики були у редакції.

Однак невідомо, кого могли затримати, адже там перебували не всі співробітники.

Відсутній зв'язок з журналістами

Артем Гарбацевич наголосив, що також пробують з'ясувати з ким відсутній зв'язок – наразі це чотири людини.

Ми не знаємо, з якої причини зв'язок відсутній. Може бути, вони сплять. Будемо на це сподіватися, хоча ми продовжуємо з'ясовувати ситуацію, щоб розуміти перспективи та чим викликані претензії,

– додав заступник головного редактора.

Окрім цього, невідомо про ситуацію на банківських рахунках "Нашої Ніви". Зв'язку з бухгалтером видання – немає.

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