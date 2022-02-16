У Білорусі запевняють, що жоден російський військовий не залишиться після навчань у країні

У Білорусі тривають спільні з Росією військові навчання. Глава білоруського МЗС Володимир Макей запевнив, що після завершення цього Кремль виведе свій контингент.

За словами Володимира Макея, Білорусь та Росія нібито проводять навчання через "активізацію НАТО". Після завершення усіх дій усі військові Кремля буцімто мають покинути країну.

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Макей звинувачує НАТО

У найкращих традиціях російської пропаганди Володимир Макей звинуватив НАТО у "підвищеній активності". Саме це нібито стало причиною проведення навчань Білорусі та Росії.

Однак, як стверджує Макей, після завершення навчань жодного російського солдата в Білорусі не залишиться.

Жодного (російського – 24 канал) військовослужбовця, жодної одиниці бойової техніки не залишиться після цих навчань,

– заявив Макей.

Також глава білоруського МЗС додав, що подібні заяви уже робили міністри оборони Росії й Білорусі. Крім того, він додав, що ці військові навчання не порушують жодних міжнародних норм.

Військові навчання в Білорусі

Росія стягнула війська до Українських кордонів під приводом навчань. Також свій контингент держава-агресорка ввела на територію Білорусі для навчань "Союзна рішучість-2022".

У США назвали ці навчання загрозливими. Однак у Білорусі та Росії будь-які подібні заяви заперечують. Щобільше, Мінськ вирішив "запросити" до навчань Литву та Латвію, однак ті відмовилися.

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з білоруським колегою Віктором Хреніним. У результаті переговорів вони домовилися про те, що військові аташе мають бути присутніми на навчаннях. Український аташе був на білоруських полігонах 15 лютого.

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