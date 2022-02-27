З Білорусі запускають ракети й вбивають наших дітей – ось ваш референдум, – Зеленський

Україна протистоїть натиску російських окупантів не лише з боку кордону з Росією, але й з території Білорусі. Саме з Білорусі російські війська запускають ракети по українських містах.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до білорусів, повідомляє 24 канал.

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Зеленський наголосив, що у війні, яка зараз йде, білоруси, на жаль, з нами не на одному боці.

З вашої території війська Росії запускають ракети в Україні. З вашої території вбивають наших дітей, руйнують наші будинки, намагаються висадити в повітря все, що було збудовано за десятиліття. І все це теж де-факто референдум для вас, білоруси,

– сказав український лідер.

Він закликав білорусів вирішувати, хто вони є та ким бути.

"Як ви будете дивитися в очі своїм дітям, як ви будете дивитися в очі один одному, своїм сусідам. А ми – ваші сусіди. Ми, українці. Будьте Білоруссю, а не Росією! Цей вибір ви робите саме зараз. Саме сьогодні", – підкреслив Зеленський.

Нове звернення Зеленського від 27 лютого: дивіться відео