У Білорусі затримали колишнього посла, який критикував Лукашенка

Білоруські силовики прийшли з обшуками до делегатів віртуальної платформи "Сход". Колишнього посла країни у Словаччині Ігора Лещеню вони відвезли у невідомому напрямку.

За інформацією білоруського правозахисного центру "Весна", загалом обшуки пройшли у 22 людей. Частину людей після допитів відпустили.

Читайте також У Білорусі хочуть прибрати з конституції норму про нейтралітет

Рідні Лещені підтвердили, що 11 серпня до його помешкання у Жодіно навідалися силовики. Вони забрали чоловіка та повезли з собою. Сім'я досі не знає, де перебуває зараз колишній посол. Не виключають, що його відвезли в КДБ на допит або затримали, і він перебуває у СІЗО.

Що відомо про дипломата Лещеню

На початку 2000-х був помічником президента Білорусі. Згодом став послом країни у Єгипті та Ізраїлі. З 2016 року працював послом у Словаччині.

У серпні 2020 року Лещеня став одним із перших серед білоруських послів, хто висловився на підтримку протестів проти режиму Лукашенка.

Після цього він подав у відставку й назвав, що вважає це логічним кроком. Мовляв, його громадянська позиція не збігається з офіційною позицією МЗС.

Сход" – це цифровий майданчик , створений "для вираження інтересів і думки народу Білорусі". Ініціатива дозволяє народу висувати та обирати своїх представників.