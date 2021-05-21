Відмовилися розганяти протести – потрапили у СІЗО: у Білорусі затримали екссиловиків

Колишні співробітники білоруської міліції й самі опинилися у СІЗО. А все через те, що відмовилися у серпні 2020 року розганяти акції протесту у Білорусі та звільнилися із лав МВС.

Як повідомили журналісти опозиційного видання TUT.by, білоруські силовики фактично викрали ексміліціонерів Єгора Ємельянова та Дмитра Кулаковського.

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За останніми даними, вони перебувають у комплексі ув'язнення на Окрестіна, що у Мінську. Саме туди звозили десятки ув'язнених активістів під час протестів у Білорусі.

Деталі затримання ексміліціонерів

Дружина Єгора Ємельянова повідомила, що її чоловік тепер працює фітнес-інструктором. Приблизно о 18:00 до нього на роботу прийшли невідомі люди в цивільному одязі. Вони забрали його із собою, нічого не пояснивши.

Така ж доля спіткала і Дмитро Кулаковського. Причини затримання ексміліціонерів наразі невідомі, однак, як пише видання, раніше Ємельянов і Кулаковський опинились серед колишніх силовиків, яких позбавили звань.

У Мінську затримали двох колишніх міліціонерів, які раніше звільнилися через незгоду з ситуацією в країні після виборів,

– мовиться у повідомленні.

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