У Білорусі збили російський "Шахед" біля Мозиря
- Принаймні один російський "Шахед" залетів на територію Білорусі під час атаки на Україну та був збитий місцевими силами ППО біля Мозиря.
- Близько 00:55 "Шахед" був збитий, а через 3 хвилини чули вибухи, після чого безпілотник зник з радарів.
Під час атаки на Україну принаймні один "Шахед", запущений з Росії, залетів на територію Білорусі. Його збили місцеві сили ППО.
Це сталося над Мозирським районом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Беларускі Гаюн.
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Що відомо про черговий заліт "Шахеда" до Білорусі
Під час нічної атаки Росії проти України ударними дронами "Шахед" один з них залетів до Білорусі. Це далеко не перший такий випадок, одна цього разу втрутилося білоруське ППО.
Так, за інформацією телеграм-каналів, близько 00:55 російський "Шахед" збили сили ППО Білорусі біля Мозиря. Попередньо відомо, що це був саме БпЛА "Шахед".
Через 3 хвилини (о 00:58) в цьому районі чули вибухи, а безпілотник зник з радарів.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що білоруські "миротворці" були б найкращим варіантом для України. Буцімто тільки його військові здатні забезпечити виконання потенційних угод між Україною та Росією. У ЦПД наголошують – активна підтримка Білоруссю російської армії на початку повномасштабного вторгнення в Україну зробила Мінськ співучасником збройної агресії Росії.