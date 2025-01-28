У Білорусі збили російський "Шахед" біля Мозиря

Під час атаки на Україну принаймні один "Шахед", запущений з Росії, залетів на територію Білорусі. Його збили місцеві сили ППО.

Це сталося над Мозирським районом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Беларускі Гаюн.

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Що відомо про черговий заліт "Шахеда" до Білорусі

Під час нічної атаки Росії проти України ударними дронами "Шахед" один з них залетів до Білорусі. Це далеко не перший такий випадок, одна цього разу втрутилося білоруське ППО.

Так, за інформацією телеграм-каналів, близько 00:55 російський "Шахед" збили сили ППО Білорусі біля Мозиря. Попередньо відомо, що це був саме БпЛА "Шахед".

Через 3 хвилини (о 00:58) в цьому районі чули вибухи, а безпілотник зник з радарів.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що білоруські "миротворці" були б найкращим варіантом для України. Буцімто тільки його військові здатні забезпечити виконання потенційних угод між Україною та Росією. У ЦПД наголошують – активна підтримка Білоруссю російської армії на початку повномасштабного вторгнення в Україну зробила Мінськ співучасником збройної агресії Росії.