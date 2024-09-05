"Та що це таке взагалі": білоруси обурилися через "Шахеди" у Гомелі і звуки вибухів

Під час масованої атаки Росії проти України кілька "Шахедів" залетіли в Білорусь. Одного з них збили на території держави.

Білоруси обурились через "Шахеди" на своїй території. Вони влаштували істерику у мережі, передає 24 Канал.

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Подумали, що почалась війна

Жителі Гомеля, де збивали один дрон, поскаржилися на потужні вибухи та подумали, що почалася війна. Крім цього, вони обурились, що влада жодним чином не прокоментувала вибухи.

Білоруські телеграм-канали писали, що вночі проти 5 вересня на територію їхньої держави залетіло щонайменше 8 "Шахедів". Водночас 2 з них нібито були збиті.

Біля Гомеля безпілотник, що впав, призвів до займання цегляної будівлі складу в Гомелі по 8-му провулку Ілліча.

Підрозділи МНС Білорусі ліквідували пожежу. Місцеві ЗМІ писали, що ніхто не постраждав. Водночас вогонь пошкодив 5 квадратних метрів покрівлі.