У Білорусі журналіста засудили за "образу" Лукашенка
Джерело:"Першы рэгіён"
У Білорусі журналіста видання "Першы рэгіён" Сергія Гордієвича засудили до 1,5 років колонії. Причиною стала "образа" Олександра Лукашенка та двох міліціонерів.
Вирок журналісту оголосили 2 серпня. 50-річного Сергія Гордієвича звинувачують в образі самопроголошеного президента Білорусі та двох міліціонерів у чаті телеграм-каналу "Реальный Дрогичин".
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Гордієвича визнали винним за трьома статтями
Чоловіку присудили 1 рік і 6 місяців позбавлення волі у виправній колонії загального режиму – до терміну Гордієвичу зарахували декілька днів затримання та домашній арешт. Водночас запобіжний захід змінили з підписки про невиїзд на тримання під вартою.
Згідно з інформацією правозахисного центру "Вясна", журналіста визнали винним за трьома статтями:
- "образа представників влади у зв'язку з виконанням службових обов'язків";
- "розповсюдження неправдивих і таких, що завдають шкоди репутації іншої особи даних, які містять звинувачення у скоєнні тяжкого злочину";
- "публічна образа президента Білорусі".
Окрім того, від Сергія Гордієвича вимагають сплатити компенсацію 2 тисячі білоруських рублів за "моральну шкоду" двом міліціонерам.
Затримання Сергія Гордієвича: коротко
- Ще 22 грудня 2020 року журналіста затримали на шляху з Дрогичина до Бреста. Його тримали під арештом 72 години, водночас у квартирі провели обшук.
- Після відповідних подій Гордієвич відбув кілька місяців під домашнім арештом. Запобіжний захід змінили на підписку про невиїзд у травні 2021 року.
- Сергій Гордієвич не визнав своєї провини. Вирок мали оголосити ще 19 липня, проте через погіршення стану здоров'я журналіста розгляд справи продовжили.