Білоруська армія почала заняття з боєготовності

У білоруських збройних силах почали заняття з бойової готовності. Це відбувається після чергового призову на військову службу. До слова, напередодні Білорусь пригрозила Україні "жорсткими діями".

У Білорусі кажуть, що заходи проводять відповідно до плану підготовки армії. Заняття спрямовані на тренування з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами та військовими частинами.

Важливо Білорусь погрожує Україні "вкрай жорсткими діями" після провокації на кордоні

Також у Мінську визначили певні цілі. Стверджують про підтримку бойової та мобілізаційної готовності армії.

Також нібито хочуть підвищити злагодженість органів військового управління, вдосконалити практичні навички та вміння командирів. Крім того, армію збираються вчити діяти у різних умовах обстановки.

Що цьому передувало

У листопаді на польсько-білоруському кордоні загострилась ситуація. Тисячі мігрантів штурмували кордон ЄС. Через це Польща навіть стягнула до кордону близько 12 тисяч військових.

Згодом у Білорусі виникло непорозуміння з Україною. Мінськ 4 грудня заявив, що нібито український військовий вертоліт Мі-8 незаконно перетнув кордон з їхньою країною.

Крім того, Білорусь обурювалась спецоперацією "Полісся", яку українські прикордонники проводять біля кордону у Київській області для реагування на можливу міграційну кризу.

Говорили навіть про загрозу зі сторони кордону з Україною.

Проте в Держприкордонслужбі спростували інформацію про перетин кордону з Білоруссю.

Попри це, у Білорусі ж пригрозили вкрай жорсткими діями.

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