Білоруська армія воювати не хоче, просить перейти на бік України, – спікерка Тихановської

Росія розв'язала повномасштабну війну проти України. Білоруська армія не готова ставати на бік агресора – їхні військові не хочуть воювати з українцями.

Про це в ефірі 24 каналу сказала прессекретарка лідерки білоруської опозиції Анна Красуліна. Вона впевнена, що білоруси проти цієї війни.

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"Армія воювати не хоче – таке підтвердження ми отримуємо з війська. Просять забезпечити можливість переходу на бік України і дезертувати з армії у разі, якщо ці частини будуть направлені у бій проти України. Ніхто проти українців воювати не хоче", – запевнила Красуліна.

Білоруські воєнні справді не хочуть і не будуть воювати проти України. Навіть якщо їх туди штовхнути – їхня участь буде вкрай неефективною,

– додала вона.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив , що, за деякими даними, війська Білорусі вже використовуються у війні.

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