Білоруська армія зазнає поразки, – дослідник про загрозу вступу військ Лукашенка у війну

За інформацією Генштабу ЗСУ, загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку – висока. Однак Олександр Лукашенко показує, що не готовий повноцінно входити у війну.

Поведінка самопроголошеного президента Білорусі показувала й те, що до такого кроку не готові і в Мінську. Про це в ефірі 24 каналу сказав експерт з міжнародної політики Олександр Краєв.

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Армія Білорусі не зможе виконувати завдання

За його словами, військове командування Білорусі розуміє, що їхня армія наразі буде неспроможна виконувати завдання, які їм ставитиме путінський режим.

Якщо білоруська армія все ж вступить у війну (чи буде це повноцінний вступ всіма силами, які в них є, чи обмежені диверсійні групи), білоруська армія зазнає поразки,

– наголосив Краєв.

Він пояснив, що всі ті війська, які зайдуть на територію Україну, будуть знищені. Українська армія навіть не залучає операційний резерв другої черги, не повністю залучила і Західний військовий округ.

Ми загалом готові до такого сценарію. Особливість території, де білоруси можуть наступати в тому, що це не Схід України, де основні міста розташовані майже на кордоні з Росією. Їм доведеться 100 – 200 кілометрів просуватися під постійним вогнем від наших військ, які вміють воювати на цій території, на відміну від білорусів. Олександр Краєв Експерт з міжнародної політики

"Якщо коротко – для білоруського режиму – це самогубство: не лише для війська, а й потенційно для політичного керівництва також", – додав експерт.

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