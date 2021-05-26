Білоруська опозиція анонсувала нову фазу масштабних протестів: відео

Лідери білоруської опозиції оголосили, що готують нову фазу протестів. На такий крок опонентів режиму Лукашенка підштовхнули останні події щодо затримання Романа Протасевича.
З відповідним відеозверненням виступили екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська, член Координаційної ради Павло Латушко та інші опозиціонери. Напередодні лідери опозиції зібрались на зустріч у Вільнюсі.
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Головні теми зустрічі лідерів білоруської опозиції:
- зміцнення міжнародного тиску та конкретна відповідь на дії Лукашенка,
- контакт з чиновниками всередині Білорусі,
- проєкт амністії та реабілітації учасників акцій протесту,
- збільшення партизанського руху всередині країни.
Режим Лукашенка – на межі тотальної ізоляції
В штабі Тихановської наголосили, що зараз режим Лукашенка – на межі тотальної ізоляції, як ніколи раніше.
Ми повинні діяти – вікно можливостей відкрите. Більше нічого чекати – терор потрібно припинити раз і назавжди. Ми починаємо підготовку до нової активної фази протесту,
– зазначили автори звернення.
Опозиціонери зазначили, що Європейський Союз, США, Велика Британія, Японія, Канада та інші країни роблять все можливе, аби допомогти Білорусі. Важливо, щоб і самі білоруси не опускали рук.
Дивіться відеозвернення Світлани Тихановської:Важливо! 23 травня засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали. Також затримали і його дівчину Софію Сапігу. Для цього у Мінську вимушено посадили літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Причина – начебто загроза замінування.