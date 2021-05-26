Білоруська опозиція анонсувала нову фазу масштабних протестів: відео

Лідери білоруської опозиції оголосили, що готують нову фазу протестів. На такий крок опонентів режиму Лукашенка підштовхнули останні події щодо затримання Романа Протасевича.

З відповідним відеозверненням виступили екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська, член Координаційної ради Павло Латушко та інші опозиціонери. Напередодні лідери опозиції зібрались на зустріч у Вільнюсі.

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Головні теми зустрічі лідерів білоруської опозиції:

зміцнення міжнародного тиску та конкретна відповідь на дії Лукашенка,

контакт з чиновниками всередині Білорусі,

проєкт амністії та реабілітації учасників акцій протесту,

збільшення партизанського руху всередині країни.

Режим Лукашенка – на межі тотальної ізоляції

В штабі Тихановської наголосили, що зараз режим Лукашенка – на межі тотальної ізоляції, як ніколи раніше.

Ми повинні діяти – вікно можливостей відкрите. Більше нічого чекати – терор потрібно припинити раз і назавжди. Ми починаємо підготовку до нової активної фази протесту,

– зазначили автори звернення.

Опозиціонери зазначили, що Європейський Союз, США, Велика Британія, Японія, Канада та інші країни роблять все можливе, аби допомогти Білорусі. Важливо, щоб і самі білоруси не опускали рук.

Дивіться відеозвернення Світлани Тихановської: