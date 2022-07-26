Білоруське суспільство абсолютно проти війни, на лукашенка не варто зважати, – Подоляк

Загроза ракетних ударів з боку білорусі, як завжди, залишається ймовірною. Та чи наважиться білоруська армія у наземний наступ до України – в ОП вважають, що такі шанси дуже малі.

Про це у ексклюзивному стрімі 24 каналу розповів радник глави ОП Михайло Подоляк. Він також зазначив, що білорусь робить те, що їм кажуть у росії і у білоруському війську імітуватимуть готовність нападу на Україну ще дуже довго.

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Треба розуміти, що білоруське суспільство – не російське. Там взагалі не розуміють війн, саме люди категорично проти війни. Тому у білорусі таких настроїв, як у росії немає,

– додає Михайло Подоляк.

За його словами, ми не очікуємо, що білорусь почне приймати дуже активну участь у війні проти України.

"Я б не радив звертати увагу на риторику лукашенка, бо він любить розповідати чудернацькі речі. А білоруське суспільство – геть інакше", – резюмує Подоляк.

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