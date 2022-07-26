Білоруське суспільство абсолютно проти війни, на лукашенка не варто зважати, – Подоляк
Загроза ракетних ударів з боку білорусі, як завжди, залишається ймовірною. Та чи наважиться білоруська армія у наземний наступ до України – в ОП вважають, що такі шанси дуже малі.
Про це у ексклюзивному стрімі 24 каналу розповів радник глави ОП Михайло Подоляк. Він також зазначив, що білорусь робить те, що їм кажуть у росії і у білоруському війську імітуватимуть готовність нападу на Україну ще дуже довго.
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Треба розуміти, що білоруське суспільство – не російське. Там взагалі не розуміють війн, саме люди категорично проти війни. Тому у білорусі таких настроїв, як у росії немає,
– додає Михайло Подоляк.
За його словами, ми не очікуємо, що білорусь почне приймати дуже активну участь у війні проти України.
"Я б не радив звертати увагу на риторику лукашенка, бо він любить розповідати чудернацькі речі. А білоруське суспільство – геть інакше", – резюмує Подоляк.
Детальніше про настрої білорусів: дивіться відео
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- У Генеральному штабі Збройних Сил України зранку 26 липня повідомили, що білоруське військо провело тренування зі зв'язку пунктів управління.
- Загроза ракетних ударів з території білорусі по Україні зберігається.
- 25 липня 2 ворожі безпілотники перетнули кордон України зі сторони білорусі. Вони вели повітряну розвідку на Волині. Українські захисники збили авіацію противника. На жаль, уламки впали на житловий будинок. 1 людина загинула, а ще 2 – зазнали поранень, зараз вони у лікарні.