Дивна активність: до чого може готуватись білоруське військо

Російські пропагандистські пабліки повідомляють, що начебто Україна перекидає сили та готується до наступів. В Росії та Білорусі цю інформацію використовують для провокацій в наш бік, для сковування Сил оборони України.

Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що Білорусь є маріонеткою Владіміра Путіна. Крім цього, білоруських військових на кордоні з Україною є вкрай мало.

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Для чого пропагандисти зараз роблять вкиди інформації

На думку Коваленка, подібні заяви переслідують бойове завдання психологічно-інформаційних спецоперацій. По-перше, відбувається залякування місцевого населення, що буцімто "українці хочуть напасти на Білорусь". По-друге, режим влади Білорусі є маріонеткою Кремля.

Він (Алєскандр Лукашенко – 24 Канал) виконує накази з Москви. І теперішній наказ – це сковування Сил оборони України на північному плацдармі. Вони це говорять для підготовки провокацій. Для чого провокації? Тут вже питання,

– зауважив військово-політичний оглядач.

Скільки є білоруських військових на кордоні з Україною

За словами Коваленка, на кордоні з Україною справді спостерігається активізація деяких підрозділів. Однак загальна кількість сил та засобів, які вони мають, не критичні. Тобто говорити про те, що є загроза з боку Білорусі не варто.

Станом на сьогодні вздовж кордону з Україною присутність білоруських військ становить трохи більше, ніж 2 тисячі особового складу. Це ні про що,

– зазначив військово-політичний оглядач.

Коваленко пояснив, що напередодні наступу росіян на Харківську область 10 травня 2024 року окупанти сконцентрували в Бєлгородській області приблизно 40 тисяч особового складу. Крім цього, бачимо зараз їхні "успіхи" з такою кількістю військ. Тому 2 тисячі білоруських військових Україні не загрожують.