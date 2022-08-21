На службу в ЗСУ заступили білоруські авіарозвідники: що відомо про добровольців

Білоруси долучаються до українських захисників, щоб протидіяти російській агресії. Відтепер на окупантів полюватиме й добровольча авіарозвідка.

Бійці білоруської авіарозвідки розпочинають службу у лавах Першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна. До авіарозвідки входить група підтримки та 2 розвідувальні крила.

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Кожне крило угруповання є автономною розвідувально-ударною групою, до якого входять по 4 бійці. Вони знаходять ворожі цілі й наводять на них вогонь артилерії або ж працюють з власними вогневими засобами.

До групи входить командир крила, оператор безпілотника, 2 спостерігачі-оператори бортових систем управління. За потреби члени групи можуть замінювати один одного.

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Обладнання авіарозвідки

Бійці мають відповідну підготовку. Також вони оснащені таким обладнанням:

пікап класу Nissan Navara з комплектом радіонепроникних маскувальних мереж;

супутниковий термінал Starlink з джерелом автономного живлення та сонячними батареями;

прилади спостереження та прицілювання (далекомір, тепловізор, біноклі, компаси, оптичні приціли);

два дрони із системою скидання боєприпасів;

захищені планшети із встановленою бойовою системою управління (БСУ) "Кропива".

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Як укомплектовували білоруську авіарозвідку

Авіарозвідка складається з мотивованих і фізично підготовлених бійців. Вони пройшли програму підготовки у європейських інструкторів. Наразі загін очолює досвідчений офіцер Сил Спеціальних Операцій.

До створення авіарозвідки долучилися сотні людей, які жертвували гроші на укомплектування. Загалом зібрали 40 тисяч євро.

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