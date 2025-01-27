Лукашенко заговорив про "білоруських миротворців" в Україні: у ЦПД відповіли на пропаганду

Самопроголошений президент Білорусі на пресконференції в Мінську заявив, що його "миротворці" були б найкращим варіантом в Україні. Але Олександр Лукашенко не збирається направляти свій контингент безпосередньо на лінію фронту.

Подібними заявами він намагається вдавати, що Білорусь стоїть осторонь війни. Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації РНБО України, передає 24 Канал.

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Що заявив Лукашенко

Самопроголошений лідер переконує, що "в ім'я довіри і справедливості" єдиним варіантом залучення миротворців є білоруська армія.

Буцімто тільки його військові здатні забезпечити виконання потенційних угод між Україною та Росією – налагодити "між середнім і старшим братом нормальні взаємини".

Усі інші будуть тягнути або на Захід, або на Схід. Тому домовитися вони можуть тільки щодо білоруських миротворців,

– хизується Лукашенко.

Але він "не рветься туди" й нині нікого відправляти не збирається. Ба більше, самопроголошений президент скаржиться – не тільки українці, а й Захід не погодяться на такий "миротворчий контингент".

Як відреагували в ЦПД

Будь-які заяви про "білоруських миротворців" є абсурдними. У ЦПД наголошують – активна підтримка Білоруссю російської армії на початку повномасштабного вторгнення в Україну зробила Мінськ співучасником збройної агресії Росії.

"Миротворча" риторика спрямована на поліпшення іміджу Лукашенка в очах міжнародної спільноти,

– йдеться в повідомленні.

Його заява також співзвучна з брехнею російської пропаганди, що нібито не Росія, а саме Захід і Україна прагнуть продовження війни.

Нагадаємо, Лукашенко вже говорив про завершення російсько-українського конфлікту в цьому році, висловлюючи надію на "світло в кінці тунелю".

За попередніми даними ЦВК Білорусі, він отримав 86,82% голосів на президентських "виборах" 26 січня 2025 року.