Білоруські офіцери підтримують війну, але воювати не хочуть, – засновник ініціативи BYPOL
Росіяни продовжують свої спроби втягнути Білорусь у війну проти України. Проте настрої в білорусів різні.
Так, 80% строковиків готові тікати за будь-якої можливості. Вони думають не про те, як воювати, а як дезертувати. Про це 24 Каналу сказав засновник ініціативи BYPOL Олександр Азаров.
Варте уваги Білорусь перебуває в готовності оголосити воєнний стан і мобілізацію, – Жданов
Що ж до офіцерів – настрої дещо інші, бо активно працює пропаганда. За словами Азарова, усі телеграм-канали військовослужбовців, найімовірніше, передали росіянам, аби вони промивали мізки білорусам. Частина військовослужбовців підтримують війну, вони піддалися впливу. Але воювати, підкреслює засновник ініціативи BYPOL, вони не хочуть.
Білоруси переконані, що не мають помирати в Україні, адже це не їхня війна. "Загинути за іншу державу ніхто не бажає. Навіть прихильники "рускава міра" не хочуть воювати", – наголосив Азаров.
Звичайно, додає він, якщо буде наказ, військо його виконуватиме. Інше питання – чим це закінчиться.
"Армія воювати не хоче, мотивації немає ніякої", – підсумував засновник ініціативи BYPOL.
Мобілізують кожного шостого
- У Білорусі можуть мобілізувати 1,5 мільйона громадян. Водночас у Мінську намагаються запевнити, що це нібито лише у разі введення на території країни воєнного стану.
- Держсекретар радбезу Лукашенка Олександр Вольфович заявив, що рішення щодо ухвалення закону "Про народне ополчення" є своєчасним. Та додав, що все через якісь ризики для Білорусі. "Якщо взяти за чисельністю військові організації держави, може бути, розкрию деякі секретні відомості, структури військової організації держави, не збройних сил, складуть десь до 1,5 мільйона осіб у разі оголошення воєнного стану і переведення економіки на військові рейки", – зазначив Вольфович.
- Також він додав, що чисельність населення у Білорусі становить 9 мільйонів. Тож виходить, що згідно з озвученим планом, мобілізувати хочуть кожного шостого громадянина.