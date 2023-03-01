Білоруські офіцери підтримують війну, але воювати не хочуть, – засновник ініціативи BYPOL

Росіяни продовжують свої спроби втягнути Білорусь у війну проти України. Проте настрої в білорусів різні.

Так, 80% строковиків готові тікати за будь-якої можливості. Вони думають не про те, як воювати, а як дезертувати. Про це 24 Каналу сказав засновник ініціативи BYPOL Олександр Азаров.

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Що ж до офіцерів – настрої дещо інші, бо активно працює пропаганда. За словами Азарова, усі телеграм-канали військовослужбовців, найімовірніше, передали росіянам, аби вони промивали мізки білорусам. Частина військовослужбовців підтримують війну, вони піддалися впливу. Але воювати, підкреслює засновник ініціативи BYPOL, вони не хочуть.

Білоруси переконані, що не мають помирати в Україні, адже це не їхня війна. "Загинути за іншу державу ніхто не бажає. Навіть прихильники "рускава міра" не хочуть воювати", – наголосив Азаров.

Звичайно, додає він, якщо буде наказ, військо його виконуватиме. Інше питання – чим це закінчиться.

"Армія воювати не хоче, мотивації немає ніякої", – підсумував засновник ініціативи BYPOL.

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