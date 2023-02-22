Показове мінування та непристойні жести: білоруські прикордонники знову бідкаються на українців

Білоруські прикордонники знову жаліються, що нібито українські працівники Держприкордонслужби їх провокують. Цього разу до непристойних жестів додалось ще й "показове мінування".

Про це свідчить відео, опубліковане Прикордонним комітетом Білорусі. На ньому видно, що один з українських прикордонників показує середні пальці у сторону Білорусі, інформує 24 Канал.

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Прикордонники Білорусі клеять дурнів

У відео білоруські охоронці кордону скаржаться на те, що українські бійці мінують прикордонну територію. Вони навіть удають, що не розуміють, навіщо це робиться.

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Черговий факт мінування зафіксовано 22 лютого. Українські військові демонстративно розкладали на дорожньому полотні протитанкові міни перед автодорожнім пунктом пропуску "Виступовичі". Аналогічні дії фіксувалися в липні минулого року перед цим же пунктом пропуску,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що пункт пропуску "Виступовичі" розташований в Овруцькій міській територіальній громаді Житомирської області.

Крім того, білоруські прикордонники питають, чим викликана необхідність укладання на дорогу ще одного ряду мін.

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"Загрозливі" жести для білорусів: що відомо

Зауважимо, що білоруські прикордонники вже не вперше бідкаються своєму командуванню на "провокації" з боку українських військових.

Нещодавно білоруський прикордонник заявив, що нібито українські працівники Держприкордонслужби "провокують" білоруських з допомогою "жестів".

Зазначають, що перший випадок так званих "провокацій" був на пункті пропуску "Добрянка" у Чернігівській області.

Тоді ж так званий начальник управління прикордонного контролю Білорусі розповів, що "відзначаються окремі випадки "провокацій" з української сторони".

На початку повномасштабного вторгнення ворожі війська Росії заходили в Україну, зокрема, і з території Білорусі. Наразі наші прикордонники роблять все можливе, аби захистити північний кордон та унеможливити повторний наступ ворога.