Білоруські військові опановують перекидання на великі відстані та дії на незнайомій місцевості
Джерело:Генштаб Білорусі
Білоруські війська продовжують "третій етап перевірки сил реагування". Такий етап включає в себе відпрацювання перекидання на великі відстані та створення угруповання на одному з тактичних напрямків.
Таку інформацію поширив безпосередньо генерал-майор ЗС Білорусі Віктор Гулєвіч. За його словами,підрозділи сил негайного реагування завершили виконання завдань на операційних напрямках.
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В рамках цього етапу військовослужбовці підрозділів відпрацьовують навантаження техніки, перекидання своїм ходом, перевезення на залізничному транспорті, розміщення у нових районах, взяття під охорону об'єктів, виконання завдань контр-диверсійної діяльності,
– йдеться у повідомленні білоруського Генштабу.
Як стверджує Гулєвіч, виконання заходів третього етапу дозволить "підвищити рівень підготовки командирів та особового складу підрозділів до виконання завдань на незнайомій місцевості", а також за словами генерала країни співучасниці агресії проти України, "сприятиме підвищенню військової безпеки Республіки Білорусь".
Також у рамках третього етапу перевірки перевіряються можливості транспортної інфраструктури Білорусі щодо забезпечення перекидання підрозділів на великі відстані.Зверніть увагу! До 4 червня триватиме перевірка бойової готовності білоруської армії. Армія Лукашенка нібито відпрацьовує захист своїх територій, але від кого помічники окупантів збираються їх захищати – наразі невідомо.
Що відомо про "маневри" Лукашенка щодо війни проти України
Через те, що Білорусь фактично дала "зелене світло" для російських загарбників та їхньої техніки на своїй території, північні регіони України зазнали величезних руйнувань, а люди там пережили невимовні жахи окупації. Крім того, з території Білорусі й далі летять російські ракети по містах та селах нашої держави, про це розповів секретар РНБО Данілов.
Білорусь продовжує вперто сприяти російським загарбникам. Ворог може поповнити свої втрати у техніці білоруськими бойовими машинами. Білоруси почали знімати танки та БМП зі зберігання. Є дуже велика ймовірність, що їх передадуть російським окупантам, які зазнали у боях із ЗСУ велетенських втрат.
Варто додати, що самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про те, що його КДБ вдалося провести в Україні якусь "спецоперацію" зі звільнення затриманих білорусів. Де їх затримали, за що, де вони перебували – друг Путіна не сказав.
Він нагородив КДБ-істів медалями за те, що вони провели "спецоперацію" без галасу та навіть жодного пострілу. Також він додав, що двох білорусів, яких потрібно було звільняти, українці вбили. Як з такою фантазією Лукашенко не здолав НАТО та не захопив Америку – загадка.
Настрої білоруської армії
Білоруські солдати та частково генералітет, не виявляють жодного бажання йти воювати проти України. А після того, як почали ховати військових, які підписали контракт з російськими ПВК та поїхали на війну, мотивація брати участь у бойових діях серед білорусів впала ще більше.
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