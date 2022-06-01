Білоруські військові опановують перекидання на великі відстані та дії на незнайомій місцевості

Білоруські війська продовжують "третій етап перевірки сил реагування". Такий етап включає в себе відпрацювання перекидання на великі відстані та створення угруповання на одному з тактичних напрямків.

Таку інформацію поширив безпосередньо генерал-майор ЗС Білорусі Віктор Гулєвіч. За його словами,підрозділи сил негайного реагування завершили виконання завдань на операційних напрямках.

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В рамках цього етапу військовослужбовці підрозділів відпрацьовують навантаження техніки, перекидання своїм ходом, перевезення на залізничному транспорті, розміщення у нових районах, взяття під охорону об'єктів, виконання завдань контр-диверсійної діяльності,

– йдеться у повідомленні білоруського Генштабу.

Як стверджує Гулєвіч, виконання заходів третього етапу дозволить "підвищити рівень підготовки командирів та особового складу підрозділів до виконання завдань на незнайомій місцевості", а також за словами генерала країни співучасниці агресії проти України, "сприятиме підвищенню військової безпеки Республіки Білорусь".

Також у рамках третього етапу перевірки перевіряються можливості транспортної інфраструктури Білорусі щодо забезпечення перекидання підрозділів на великі відстані.

Що відомо про "маневри" Лукашенка щодо війни проти України

До 4 червня триватиме перевірка бойової готовності білоруської армії. Армія Лукашенка нібито відпрацьовує захист своїх територій, але від кого помічники окупантів збираються їх захищати – наразі невідомо.

Через те, що Білорусь фактично дала "зелене світло" для російських загарбників та їхньої техніки на своїй території, північні регіони України зазнали величезних руйнувань, а люди там пережили невимовні жахи окупації. Крім того, з території Білорусі й далі летять російські ракети по містах та селах нашої держави, про це розповів секретар РНБО Данілов.

Білорусь продовжує вперто сприяти російським загарбникам. Ворог може поповнити свої втрати у техніці білоруськими бойовими машинами. Білоруси почали знімати танки та БМП зі зберігання. Є дуже велика ймовірність, що їх передадуть російським окупантам, які зазнали у боях із ЗСУ велетенських втрат.

Варто додати, що самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про те, що його КДБ вдалося провести в Україні якусь "спецоперацію" зі звільнення затриманих білорусів. Де їх затримали, за що, де вони перебували – друг Путіна не сказав.

Він нагородив КДБ-істів медалями за те, що вони провели "спецоперацію" без галасу та навіть жодного пострілу. Також він додав, що двох білорусів, яких потрібно було звільняти, українці вбили. Як з такою фантазією Лукашенко не здолав НАТО та не захопив Америку – загадка.

Настрої білоруської армії

Білоруські солдати та частково генералітет, не виявляють жодного бажання йти воювати проти України. А після того, як почали ховати військових, які підписали контракт з російськими ПВК та поїхали на війну, мотивація брати участь у бойових діях серед білорусів впала ще більше.

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