Білоруські військові тренуються наводити понтонні переправи, – Генштаб ЗСУ

Війська Білорусі продовжують свої тренування поблизу українського кордону. Тепер вони відпрацьовують зведення понтонних переправ.

Про це свідчать дані Генштабу Збройних Сил України. Основна активність білоруських військ спостерігається в Гомельській та Брестській областях.

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Ознак підготовки до наступу немає

Білоруські війська на кордоні з Україною вже кілька тижнів створюють видимість своїх дій, через що виникають дискусії про те, чи піде Білорусь у наступ. Однак за даними Генштабу станом на 2 липня підготовки до наступу не виявлено.

Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено,

– наголосили в Генштабі.

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Понтонні переправи – це спосіб створення проходів через водойми, який передбачає створення тимчасових переправ. Цей метод активно використовують у військовій справі, наприклад, якщо мости через річки підірвані, або при ліквідації наслідків стихійних лих.

Перший заступник голови МВС Євгеній Єнін попередив про можливість провокацій зі сторони Білорусі за участю диверсійно-розвідувальних груп. Єнін пояснив, що головною метою таких дій є втягнення Білорусі у війну проти України.

Водночас у Львові за ініціативи мера Андрія Садового була проведена нарада щодо підготовки Львова до можливого нападу Білорусі. Міський голова наголосив, що ситуація на кордоні України та Білорусі є непередбачуваною, тому потрібно бути готовими до різних сценаріїв.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна готова до різних сценаріїв розвитку подій зі сторони Білорусі.Також Подоляк підкреслив, що українців попередять про загрози, якщо такі виникнуть.

Однак білоруський диктатор Олександр Лукашенко не перестає дивувати своїми заявами, де він сам собі й суперечить. Наприклад, самопроголошений президент віддав наказ взяти під приціл центри прийняття рішень "ворогів Мінська", сказав, що Білорусь та Росія повинні "відповісти на агресію Заходу протягом доби", традиційно наговорив про "нацизм" в Україні, але водночас зазначив, що з нашою державою воювати не хоче.

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