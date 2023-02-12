Білоруський пропагандист Азарьонок пригрозив Польщі ракетними ударами та обізвав її прем’єра

Білоруські пропагандисти намагаються не відставати від "світочів" "старшої сестри" та ледь не бризкають слиною під час своїх ефірів. Так, відомий уже Григорій Азарьонок розкритикував прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, однак цього разу не за допомогу Україні.

"Праведний" гнів пропагандиста цього разу викликало рішення цивілізованої країни закрити один із пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. За це Матеуша Моравецького Азарьонок навіть назвав сволотою, повідомляє 24 Канал.

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Погрози ракетними обстрілами

Ба більше, наслідувати того ж Соловйова він вирішив до кінця та в ефірі свого шоу пригрозив Польщі ракетами "Полонез" та "Іскандерами". Усе тому, що на хвору фантазію пропагандиста закриття пропускного пункту та можливе закриття й інших буцімто свідчить про підготовку Польщею до війни.

Тож він запропонував не зупинятися, а, вочевидь, діяти наперед. Азарьонок заявив, звернувшись "напряму" до Моравецького, що "Іскандери" "митницю не проходять" та "візи їм не потрібні", тож разом із польським урядом "пункти пропуску самі перестануть існувати".

Чи допоможе це Польщі "схаменутися" – питання риторичне. Хіба що натягнути більше колючого дроту та запустити по ньому електроенергію.

Багатство мови у прямому ефірі

Також й однією "хворою сволотою" Азарьонок не обійшовся, а яскраво показав свій словниковий запас та гнучкість у вигадуванні нових епітетів. Так Моравецький став й "главою півнячого уряду", й "голеним павичем".

Матеуш Моравецький, голова півнячого уряду Польщі. Безглуздість. Знаєте, чому безглуздість? А його життя таке. Хвора сволота, цей голений павич готується до війни. Учора він закрив пункт пропуску з Білоруссю. Заявив, що закриє й інші,

– видав Азарьонок.

Однак зазначимо, що пропагандист не допрацював. Замість полум'яної експресії Соловйова його обличчя маскувалося під кам'яну стіну.

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