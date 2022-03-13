Білоруський рубль пішов на дно вслід за російським

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну білоруський рубль девальвував відносно долара приблизно на 45%. Це найбільший обвал за останні 10 років.

Станом на 13 березня офіційний курс білоруського рубля за даними Нацбанку становить 3,29 рубля за долар. За останні 20 років більший обвал курсу у Білорусі фіксували лише у 2011 році.

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У комерційних банках курс ще вищий

Хоч офіційний курс рубля до долара становить 3,29, насправді купити долар за таким курсом практично неможливо.

Так, комерційні банки встановлюють ставки від 3,39 рубля за долар. Тим часом як в останній день перед російсько-українською війною банки давали в середньому 2,6 рубля за долар.

Це лише початок

Експерти прогнозують, що 45% девальвації білоруського рубля за перші 18 днів війни – це лише початок.

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