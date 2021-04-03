На білоруському ТБ підтримку диктатури Лукашенка пояснили "жебрацтвом" України

Білоруські журналісти взяли уроки недолугої пропаганди у російських колег. На телеканалі СTV BY ведуча виправдала диктатуру Лукашенка тим, що не хоче, аби в країні було все так погано, як в Україні.

На ролик звернув увагу військовий і журналіст Анатолій Штефан у своєму телеграм-каналі. Він іронічно зазначив: переглянувши це відео, спершу подумав, що канал – російський.

Тим часом Російські ЗМІ поширюють фейк про те, що Україна нібито почала наступ на ОРДЛО

Пропаганда на білоруському ТБ

Ведуча зазначила: Україна – це не квітуча країна, а така, що згинається від жебрацтва. Поки Зеленський сидить у розкішному кабінеті, за її словами, народ лазить по смітниках у пошуках їжі.

Тому я за сильну центральну владу. Якщо хочете – за диктатуру, а не за цей ляльковий театр. Краще диктатура, ніж продажна маріонеткова демократія,

– заявила телеведуча.

Окремо відзначимо реквізит студії під час цього спічу. На гладильній дошці недбало розкинули біло-червоно-білі речі і поруч поклали праску. Вочевидь, це алюзія на національний прапор Білорусі.

Фейк про Україну на білоруському телебаченні: дивіться відео

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