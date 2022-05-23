У Білозерці через обстріл касетними снарядами зруйновані 10 будинків, загинули 3 людей
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Російські війська знову і знову порушують всі правила ведення війни і обстрілюють українські міста касетними снарядами. Під обстріл потрапило невеличке селище Білозерка, що на Херсонщині.
Таку інформацію повідомили у щоденному зведенні оперативного командування "Південь". Ворожа армія вкотре доводить світу, що не вміє дотримуватись жодних правил та домовленостей. Ще у 2008 році у Дубліні на міжнародній конференції понад 100 країн підписали угоду про заборону використання касетних бомб. Згідно з нею країни, які мали їх у своєму арсеналі, мали протягом 8 років знищити всі запаси.
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Навіть попри той факт, що Херсонська область вже окупована росіянами, вони продовжують гатити з авіації та вбивати мирне населення регіону. Касетні бомби начиняють дрібними осколками, авіамінами, мінами різного призначення. Їх використовують для ураження живої сили, але у випадку росіян, їх використовують для вбивства цивільних в Україні.
Російські війська знову кинули касетний снаряд на селище Білозерка у Херсонській області. Внаслідок нищівного удару зруйновано 10 будинків. Ба більше, від смертоностої бомби загинуло 3 людей, а також є чисельні порнення.
В оперативному командуванні "Південь" наголосили, що обстанвини пригоди уточнюються.
Застосування російською армією заборонених касетних бомб на війні в Україні: останні новини
- 22 травня об 21:44 Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи в місті. Окупанти обстріляли регіон касетними бомбами.
- Напередодні, 21 травня близько до опівночі Сєнкевич також повідомив про авіаудари росіян касетними снарядами. Він закликав людей не нехтувати повітряною тривогою та пам'ятати про правила безпеки під час неї.
- Російські військові накрили своїм вогнем майже всі населені пункти Дергачівської громади 22 травня. За словами голови ОТГ Вячеслава Задоренка, росіяни використовують касетні снаряди на Харківщині.
- 15 травня один із захисників на "Азовсталі" розповів, що окупанти всю попередню ніч штурмували завод, застосовуючи всі види боєприпасів. В їх числі були й фосфорні бомби. Військовослужбовець наголосив, що це не вперше окупанти використовують термічні бомби по "Азовсталі".
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