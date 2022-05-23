У Білозерці через обстріл касетними снарядами зруйновані 10 будинків, загинули 3 людей

Російські війська знову і знову порушують всі правила ведення війни і обстрілюють українські міста касетними снарядами. Під обстріл потрапило невеличке селище Білозерка, що на Херсонщині.

Таку інформацію повідомили у щоденному зведенні оперативного командування "Південь". Ворожа армія вкотре доводить світу, що не вміє дотримуватись жодних правил та домовленостей. Ще у 2008 році у Дубліні на міжнародній конференції понад 100 країн підписали угоду про заборону використання касетних бомб. Згідно з нею країни, які мали їх у своєму арсеналі, мали протягом 8 років знищити всі запаси.

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Навіть попри той факт, що Херсонська область вже окупована росіянами, вони продовжують гатити з авіації та вбивати мирне населення регіону. Касетні бомби начиняють дрібними осколками, авіамінами, мінами різного призначення. Їх використовують для ураження живої сили, але у випадку росіян, їх використовують для вбивства цивільних в Україні.

Російські війська знову кинули касетний снаряд на селище Білозерка у Херсонській області. Внаслідок нищівного удару зруйновано 10 будинків. Ба більше, від смертоностої бомби загинуло 3 людей, а також є чисельні порнення.

В оперативному командуванні "Південь" наголосили, що обстанвини пригоди уточнюються.

Застосування російською армією заборонених касетних бомб на війні в Україні: останні новини

22 травня об 21:44 Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи в місті. Окупанти обстріляли регіон касетними бомбами.

Напередодні, 21 травня близько до опівночі Сєнкевич також повідомив про авіаудари росіян касетними снарядами. Він закликав людей не нехтувати повітряною тривогою та пам'ятати про правила безпеки під час неї.

Російські військові накрили своїм вогнем майже всі населені пункти Дергачівської громади 22 травня. За словами голови ОТГ Вячеслава Задоренка, росіяни використовують касетні снаряди на Харківщині.

15 травня один із захисників на "Азовсталі" розповів, що окупанти всю попередню ніч штурмували завод, застосовуючи всі види боєприпасів. В їх числі були й фосфорні бомби. Військовослужбовець наголосив, що це не вперше окупанти використовують термічні бомби по "Азовсталі".

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