Більш ніж сотня нардепів отримали зброю та готові захищати Київ
Джерело:Радіо Свобода
МВС надало зброю народним депутатам Верховної Ради. Понад сотня нардепів готові обороняти столицю України.
Понад 100 депутатів парламенту отримали зброю від Міністерства внутрішніх справ. Вони готові захищати Київ разом з військовими та теробороною.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Отримати зброю та захищати столицю захотіли представники францій. Це рішення було добровільним.
До територіальної оборони Києва долучилися представники:
- "Слуги народу"
- "Європейської солідарності"
- "Батьківщини"
- "Голосу"
Усі фракції та групи, окрім "Опозиційної платформи – За життя" та групи "Довіра", підтвердили отримання зброї.
Один з депутатів анонімно повідомив, що у депутатів є інформація про те, що російські війська нібито мають намір "їх фізично знищити або ж змусити проголосувати капітуляційні документи". Цей фактор також міг стати важливою причиною піти в тероборону.