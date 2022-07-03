Більша дальність, – Веніславський розповів про ефективність NASAMS

Незабаром Україні надійдуть сучасні комплекси NASAMS. Їх передадуть США у межах анонсованої військово допомоги на суму 800 мільйонів доларів.

Такі системи здатні значно посилити наші оборонні спроможності. Про це 24 каналу розповів Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки.

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Що таке NASAMS Зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Призначений для знищення повітряних об'єктів супротивника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Спільна розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.

"Відповідні ефективні системи ППО – один з елементів, який допоможе стримувати повітряні цілі ворога та ракети", – сказав Веніславський.

Ефективніші за С-300

Відомо, що норвезько-американський ЗРК ефективніший за комплекс радянського зразка С-300, який дозволяє збивати цілі на відстані до 100 кілометрів. Так, NASAMS мають більшу дальність, тож дозволять надійніше захищати наше небо від літаків, безпілотних літальних апаратів та ракет ворога.

Однак, усе залежатиме від того, якими боєприпасами будуть забезпечені розрахунки цих систем. За словами Веніславського, наразі над цим працюють.

"Будемо сподіватися, що це дійсно буде одним з проривів у сфері забезпечення нас ефективними новітніми системами протиповітряної оборони", – підсумував член комітету ВР з питань нацбезпеки.

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Яке озброєння допоможе звільнити українські території

Раніше стало відомо, що Україні передадуть системи MLRS. За словами радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, вони допоможуть фактично деблокувати наші території.

"Тобто територіально ми зможемо на 70 кілометрів зачищати свою землю від нелюдів з російськими паспортами", – пояснив він.

Наразі першочергову необхідність становлять саме системи ППО, адже Росія змінила тактику. 1 червня ворог завдав ударів по Одещині, внаслідок яких загинуло чимало людей. Подоляк наголосив, що російські окупанти набагато потужніше атакують наші міста крилатими ракетами "Чому? Тому що з військової точки зору вони, як з'ясувалося, воювати не дуже якісно вміють", – підкреслив радник ОП.

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