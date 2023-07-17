Більше дронів – менше орків, – бійці батальйону "Свобода" подякували Кличку за системну допомогу

Бійці аеророзвідки батальйону "Свобода" висловили подяку меру Києва Віталію Кличку за системну допомогу. Зокрема, мова йде про дрони, каски, тепловізори та приціли, радіостанції та гарнітури, старлінки та інше необхідне обладнання.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці батальйону "Свобода". Більше про звернення бійців, розповідаємо далі.

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Підтримка у веденні бойових дій

Сьогодні наші батальйони "Свобода" висловлюють свою щиру подяку Київському міському голові, Віталію Кличко, за системну допомогу від початку повномасштабного вторгнення і донині. Це дрони, якісні каски, тепловізори та приціли, радіостанції та гарнітури, старлінки та інше необхідне обладнання,

– зазначають бійці батальйону "Свобода".

Окремо бійці аеророзвідки батальйону "Свобода" відзначають важливість наданих дронів для ведення бойових дій.

"Ваша підтримка є складовою нашого результату у кількості знищених орків, у підбитій і спаленій техніці. Дрони які ви нам надали розвідують ворожі позиції та керують артилерією, десятки разів на день скидають гранати на голови оркам і все це можливо завдяки вашій підтримці. Більше дронів-менше орків!", – наголошують бійці.

Бійці батальйону "Свобода" подякували Кличку за системну допомогу: дивіться відео

Нагадаємо. Раніше Кличко розповів, що до кінця року у Києві введуть в експлуатацію першу чергу сучасного реабілітаційного центру для військових. Наступну – обіцяють здати у 2024 році.