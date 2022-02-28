Більше не буде: "Русское радио Україна" закрили

У вітчизняних ефірах "Русское радио Україна" більше не звучатиме. На цих частотах відтепер запустять нову радійну станцію.

Від "Русского радио Україна" відмовилась група радіостанцій TAVR Media. На своєму офіційному сайті вони заявили, що радіо з такою назвою більше не буде.

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У групі радіостанцій зазначили, що репутаційні втрати розуміли ще з 2014 року. Проте зберегли "Русское радио Україна" через донесення на Схід та Південь України, а особливо на тимчасово окуповані території, враховуючи Крим.

Для нас це був спосіб донесення до людей звичними для них каналами мовлення тієї інформації, що має проукраїнську позицію та державницьке значення,

– заявили представники "Русского радио Україна".

Тільки після нової повномасштабної агресії Кремля в Україну компанія вирішила змінити свою позицію. "Сьогодні мости спалені. Після завершення марафону в ефірі звучатиме нова радіостанція", – розповіли TAVR Media.



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