Більше не хочу бути "фаршем": окупант жаліється матусі, що його кинули напризволяще

Співробітники СБУ продовжують перехоплювати розмови окупантів з рідними. Цього разу російський загарбник поскаржився, що не хоче бути "фаршем" у війні проти України.

У телефонній розмові, перехопленій силовиками, син розповів, що пішов з передової. Мовляв, він відмовився виконувати поставлені задачі.

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Окупант різко переглянув цінність свого життя

Військовий з Краснодарського краю зізнається мамі, що він втомився сидіти та дивитися як по них луплять українські бійці. Тому він вирішив відмовитися воювати. Через що у свою сторону почув низку погроз: і про кримінальну відповідальність, і про те, як він дивитиметься в очі рідним і майбутнім дітям.

На що окупант відповів, що не хоче бути "фаршем". Матір його всіляко намагається підтримати.

Та мені п***й. Головне, щоб ти був живий. Я прекрасно дивитимуся в очі. Мені потрібен живий син,

– відповідає вона.

Так, каже загарбник, зі 150 людей 130 уже відмовилися іти в новий наступ. А все тому, що ніхто не хоче повторити долю "смертного полку", який тому так і називається, бо майже ніхто не вижив.

Слухайте розмову окупанта з мамою:

Оскільки полковнику не вдалося переконати військових іти на війну, то взялися за важку артилерію. До них привезли священника. Але і його вмовляння не подіяли.

Командування не надто ризикує різко реагувати на саботаж. А все тому, що кожен російський військовий бодай якось, але озброєний. Мовляв, бояться щось не так сказати, щоб кулю в ногу не отримати.

Ми, в принципі, не дуже проти, якщо вони один одного там перестріляють. Або бодай пересваряться, щоб нашим бійцям було легше їх знешкоджувати.

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