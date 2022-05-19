Більше нема кого мобілізувати: ворог хоче відправляти на війну студентів з Донбасу

Триває 85 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Ворог зазнає значних втрат й вичерпує ресурси для прихованої мобілізації.

Так, командування противника планує залучати на війну проти України студентів з тимчасово окупованих територій Донбасу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України вранці 19 травня.

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Російським окупантам бракує живої сили

У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли, що через відсутність мобілізаційного ресурсу, окупаційне військове командування планує залучати до бойових дій студентів закладів вищої освіти на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Разом з тим, за наявною інформацією, у район населеного пункту Олександрівка, що у Донецькій області, ворог перекинув поповнення у кількості 260 військовослужбовців, які раніше були задіяні на Харківському напрямку.

Таким чином окупанти спробували відновити втрати, яких зазнав ворожий 107-й стрілецький батальйон. За попередньою інформацією, раніше цей підрозділ сил противника втратив понад 50% особового складу.

Актуальна ситуація на Сході

У зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 19 травня йдеться, що противний продовжує вести наступальні дії у Східній операційній зоні. При цьому основні зусилля російські окупанти концентрують на Донецькому напрямку.

На Слов'янському напрямку противник здійснює спроби покращити своє тактичне становище. За підтримки артилерії, загарбники вели бойові дії поблизу населеного пункту Велика Комшуваха, втім зазнали невдачі – на окремих ділянках мали значні втрати й були змушені відступити на раніше зайняті позиції.

На Лиманському напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру, завдавали ракетних ударів та намагались закріпитись на вже зайнятих позиціях. Застосовували авіацію задля руйнування цивільних об'єктів у районі населених пунктів Оріхове, Лоскутівка, Новомихайлівка та Катеринівка.

Тривали бойові дії на Сєвєродонецькому напрямку – загарбники намагались йти штурмом поблизу Устинівки, втім жодного успіху не мали. На Бахмутському напрямку тим часом зафіксовано спроби штурму у районі населеного пункту Золоте-4, однак й тут ворог зазнав невдачі.

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