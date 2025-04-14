Більше ніж 10 автівок вигоріли повністю: які наслідки російського удару дроном по Сумах
- У Сумах внаслідок удару дроном-камікадзе вигоріло повністю 11 автівок на стоянці.
- Загалом було пошкоджено 19 автомобілів. Окрім згорілих повністю, ще 8 транспортних засобів зазнали ушкоджень. Інформації про загиблих немає.
Росіяни обстріляли Суми 14 квітня ударними дроном-камікадзе, внаслідок чого сталося влучання по автостоянці. Там вигоріли повністю понад 10 автівок.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виконувача обов'язків міського голови Сум Артема Кобзаря.
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Які наслідки влучання дроном по автостоянці у Сумах
Артем Кобзар розповів, що внаслідок останнього прильоту БпЛА типу "Шахед" по Сумах було пошкоджено 19 автомобілів.
З них 11 – повністю згоріли, 8 – зазнали ушкоджень,
– розповів посадовець.
Виконувач обов'язків міського голови Сум також зауважив, що інформації про загиблих після удару окупантів наразі немає.
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До слова, раніше міська влада Сум повідомила, що російський "Шахед" вдень влучив в одну з автостоянок міста. Відомо, що одна людина внаслідок атаки постраждала, лікарі надають їй допомогу.
Повітряна тривога у Сумській області триває ще 09:06 14 квітня. Повітряні сили повідомляли, що навколо Сум літають як ворожі розвідувальні, так і ударні дрони.