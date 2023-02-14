Більше ППО, танків, артилерії та снарядів: Зеленський у зверненні підбив підсумки "Рамштайну"

Сили оборони вже 356 днів героїчно стримують навалу окупантів та завдають їм чималих втрат. Ввечері 14 лютого президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців.

Глава держави зазначив, що сьогодні – день дев'ятого "Рамштайну" – зустрічі групи військової підтримки України. Вона принесла чергові сильні рішення для захисту нашої держави та зміцнення наших воїнів.

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Зеленський розповів про "Рамштайн"

Президент зазначив, що на "Рамштайні" були присутні представники 54 держав-партнерів. На зустрічі підтвердили надання більшої кількості систем ППО, танків, артилерії та снарядів, а також збільшення навчань для українських військових.

Як сьогодні звучало, Ukraine must be successful. І тут ми погоджуємось: успіх повинен бути. Звичайно, далеко не все про "Рамштайн" можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима засідання Контактної групи,

– заявив Зеленський.

Попри це, він може впевнено сказати, що базові тенденції залишаються незмінними – Україна й партнери разом роблять усе, щоб держава-терорист якнайшвидше програла.

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Загарбники поспішають

Президент зауважив, що зараз можна спостерігати, що Кремль намагається вичавити з Росії весь можливий потенціал агресії.

Вони поспішають. Бо знають, що світ все одно сильніший, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу. Тому швидкість – це дуже важливо. Швидкість в усьому. В ухваленні рішень. В реалізації рішень. У постачанні. У навчанні,

– заявив Зеленський.

Він додав, що швидкість рятує життя людей та повертає безпеку. Тому глава держави подякував всім партнерам України, хто усвідомлює, що швидкість важлива.

"Дякую всім нашим американським друзям за лідерство, за системну координацію "Рамштайнів", а також за особисту участь у зустрічах пана Ллойда Остіна, міністра оборони США, і пана Марка Міллі, голови Об'єднаного комітету начальників штабів", – зазначив президент.

Також сьогодні Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Канади, яка перебувала з візитом в Україні. Тематика розмови була теж "рамштайнова" – оборонна підтримка, нова зброя для України, нові санкції проти Росії.

"Подякував Канаді за вже надану підтримку. І ми доволі детально з пані міністром обговорили, що зараз потрібно, щоб продовжити витісняти окупанта з української землі", – наголосив глава держави.

За його словами наразі триває активна підготовка до зовнішньополітичних заходів другої половини цього тижня.

"Як «Рамштайн» задав тональність тижня, так і маємо його пройти. Кожного дня додаючи результатів для України", – зауважив Зеленський.

Також він розповів про хороші новини від групи українських рятувальників, які працюють у Туреччині. На дев'ятий день після руйнівного землетрусу вдалося врятувати жінку.

Її дістали з-під завалів наші ДСНСники, передали медикам. Це дуже важливо – не втрачати надії за жодних обставин і продовжувати боротися за життя. Дякую всій нашій команді рятувальників! І, звичайно, сьогодні, як і щодня, я на зв'язку з нашими військовими, з командувачами", – заявив президент.

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Президент розповів про ситуацію на фронті

Зеленський розповів, що мав сьогодні кілька нарад. Ситуація на передовій, особливо на Донеччині та Луганщині, залишається вкрай тяжкою. Там тривають бої буквально за кожен метр української землі.

Маємо розуміти значення цих боїв. Кожен метр, виграний там, – це захист усієї нашої держави. Кожен день, який наші герої вистояли в Бахмуті, у Вугледарі, у Мар'їнці та інших містах і громадах Донбасу, – це скорочення російської агресії на тижні,

– заявив президент.

За його словами, саме там зараз відбувається безпрецедентне знищення російського потенціалу. Усе, що ворог втратить на Донбасі, він уже не зможе відновити. Українські захисники знищують саме той потенціал російської агресії, від якого в керівництві держави-терориста очікували знищення всієї нашої України.

"Слава кожному й кожній, хто зараз у бою за Україну! Робимо все для того, щоб дати нашим воїнам більше зброї, більш далекобійну зброю й більшу потужність для наступу, що готуємо. І... сьогодні ж – День закоханих. Я щиро вітаю всіх закоханих із цим святом, із цим днем. І вітаю всіх закоханих в Україну! Разом переможемо! Слава Україні!" – підсумував глава держави.