Хочуть в ЄС: рекордна кількість британців вважають Brexit помилкою

Наразі меншість британців вважають, що вихід з ЄС був правильним рішенням. Більш ніж половина опитаних вважають, що країні було краще у Євросоюзі.

Соціологічна компанія YouGov провела нове опитування серед жителів Великої Британії. Рекордна кількість британців вважають, що Brexit був помилковим рішенням.

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Що показало опитування

За даними опитування, попри незначні економічні вигоди від голосування за вихід із ЄС у червні 2016 року, 57% британців заявили, що рішення про Brexit було помилковим. Лише 32% громадян вважають це рішення правильним.

Більш ніж половина опитаних, а саме 55%, заявили, що проголосували б за повернення до ЄС. І 31% респондентів сказали, що залишилися б поза блоком, якби референдум проводився сьогодні.

В YouGov зауважили, що результати опитування показали "помірний зсув" у порівнянні із січнем 2021 року, коли 49% респондентів заявили, що проголосували б за приєднання, а 37% – за вихід із ЄС.

Влада Британії продовжує стверджувати, що Brexit – кращий варіант

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у травні заявив, що Brexit приносить переваги, посилаючись на політику вільних портів і зниження ПДВ, які, за його словами, зроблять деякі товари дешевшими.

Натомість економісти вважають, що вільні порти навряд чи сприятимуть зростанню британської економіки, але можуть мати обмежену цінність як інструмент регіонального розвитку. Крім цього, британські інвестиції в бізнес майже не зросли з середини 2016 року, на відміну від інших розвинених країн.

Зазначимо, що наприкінці жовтня 2022 року у центрі Лондона відбувся багатотисячний марш протестувальників. Вони вимагали повернутися до складу Європейського Союзу.