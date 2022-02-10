Більшість членів ВРП готові звільнитися після оголошення перевірки Етичною радою

Левова частка членів Вищої ради правосуддя заявили про готовність достроково скласти повноваження. Сталося це після того, як Етична рада ініціювала оцінювання одночасно 14 чинних членів ВРП.

Члени ВРП вважають для себе неприйнятною участь у процедурах оцінювання, ініційованих Етичною радою.

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На що скаржаться члени ВРП

9 лютого 2022 року Етична рада ініціювала оцінювання одночасно 14 чинних членів Вищої ради правосуддя. Водночас оцінювання кандидатів на вакантні посади Етична рада не розпочала. А раніше призначені дати співбесід з кандидатами були змінені так, щоб спочатку оцінити діючих членів ВРП.

Такий підхід не відповідає вимогам закону, який передбачає, що порядок оцінювання відповідності чинних членів та кандидатів у члени ВРП визначаються Етичною радою з урахуванням можливості здійснення повноважень Вищою радою правосуддя відповідно до Конституції України.

Водночас можливість здійснення повноважень Вищою радою правосуддя відповідно до Конституції України обумовлена наявністю у її складі щонайменше 15 обраних членів ВРП. На сьогодні правомочність ВРП на межі, – підкреслили на сайті ВРП.

Що відомо про Етичну раду Це орган, який буде встановлювати відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності. Етична рада офіційно розпочала роботу 1 грудня.

Натомість голова правління Фундації Dejure Михайло Жернаков констатував, що члени ВРП звільняються, звинувачуючи у своїх проблемах усіх довкола крім себе.

Але очікування, що вони підуть гідно, й не було. На "анонімних" телеграм-болотах судової мафії – взагалі істерика в стилі "це кінець судової влади". Шкода, звісно, що більшість членів ВРП ми на співбесідах не побачимо,

– написав він.

Однак, за словами Жернакова, якщо сама судова мафія вважає, що це її кінець – значить є привід для стриманого оптимізму. Він додав, що зараз важливо вибрати достойний склад ВРП і ВККС, щоб ті нам вибрали якісне нове покоління суддів.

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Повний текст публікації Михайла Жернакова:

І не встигла Етична рада оголосити сьогодні, що починає перевірку чинних членів ВРП - як ті відразу заявили, що звільняються за власним бажанням. Як не всі, то більшість.

Звісно, зробили вони це не без того, щоб звинуватити у своїх проблемах усіх довкола крім себе. Але очікування, що вони підуть гідно, й не було. На "анонімних" телеграм-болотах судової мафії - взагалі істерика в стилі "це кінець судової влади".

Шкода, звісно, що більшість членів ВРП ми на співбесідах не побачимо. Але якщо сама судова мафія вважає, що це її кінець - значить, як мінімум в нас є привід для стриманого оптимізму. Тепер важливо вибрати достойний склад ВРП і ВККС, щоб ті нам вибрали якісне нове покоління суддів.