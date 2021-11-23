Більшість із 45 загиблих у катастрофі у Болгарії – туристи, які поверталися зі Стамбула
Джерело:TV21
Пасажири автобуса, який у ніч з 22 на 23 листопада розбився у Болгарії, поверталися після екскурсії у Стамбулі. Вочевидь, більшість мандрівників – зі Скоп'є (Македонія).
Македонський прем'єр Зоран Заєв назвав ДТП "жахливою трагедією". Політик розповів, що люди поверталися з екскурсії у Туреччині.
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Жертвами ДТП стали 45 людей. Серед них – 12 дітей. Окрім того, декількох людей госпіталізували у важкому стані.
Пресслужба місцевої пожежної служби підтвердила, що автобус мав македонську реєстрацію. За даними ЗМІ, власниками транспортної компанії, якій належав автобус, є північні македонці.
Автобус рухався четвертим у колоні. На місце трагедії вже прибув представник компанії. Він надасть списки пасажирів усіх автобусів та інформацію про технічний стан транспортних засобів.
ДТП у Болгарії: головне
- Моторошна ДТП сталася на трасі Софія – Благоєвград поблизу села Боснек.
- Дорожня експертка Діана Русінова повідомила, що ділянка траси, де сталася ДТП, є проблемною. Упродовж літа там ремонтували ями.
- ЗМІ повідомляють різну кількість пасажирів автобуса. Одні пишуть, що у салоні було 52 людини, інші – повідомляють про 53 людей.
- Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що посольство України в Болгарії перевіряє, чи є серед постраждалих українці.