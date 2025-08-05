У ніч на 5 серпня Росія здійснила наймасованішу атаку на Лозову Харківської області з початку повномасштабної війни. У результаті цього пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури.

Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без жертв. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Що відомо про атаку на Лозову?

В Укрзалізниці повідомили, що внаслідок російської атаки загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

У зв’язку з обстрілом вже прямує об'їзним маршрутом поїзд №66/65 – 166/165 Умань – Черкаси – Харків, те саме очікує на інші поїзди краматорського напрямку – обʼїзд під резервним тепловозом генеруватиме затримку в межах години. Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси.

Наслідки атаки на Лозову: відео Укрзалізниці

Додамо, що атаку на Лозову вже прокоментував і мер міста Сергій Зеленський. За його словами, удар стався близько 03:16. Внаслідок цього є поранені, серед яких двоє дітей. Також пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки та приватний сектор.

На місці атаки працюють рятувальники, медики та екстрена допомога. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ.