Більшість людей, яких Росія депортувала з Маріуполя, – жителі Лівобережжя, – Андрющенко

Російські загарбники від початку війни депортували кілька десятків тисяч мешканців Маріуполя. Найбільше – з Лівобережного району міста.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів під час телемарафону, що примусово до Росії вивезли близько 50 тисяч маріупольців з Лівобережного району. Частина з них перебуває у "фільтраційному таборі", передає 24 канал.

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Лівобережний район Маріуполя потерпає найбільше

Так, зазначив Петро Андрющенко, від початку війни більшість мешканців виїжджали до Центрального району. Це було до початку повної блокади міста. Коли російські війська увійшли в Маріуполь, то вони почали часткову евакуацію мирного населення. Вивозили людей з Лівобережного району – від парку "Веселка" і до "Азовсталі".

Саме Лівобережний район найбільше потерпає від депортації,

– підкреслив він.

Так, до Росії депортували понад 40 тисяч мешканців Маріуполя. Ще 7 – 10 тисяч утримують у "фільтраційному таборі". Тож загалом близько 50 тисяч містян стали фактично заручниками країни-агресорки.

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