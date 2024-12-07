Більшість людей згоріли живцем просто на дорозі: деталі страшного авіаудару по Запоріжжю

У п'ятницю, 6 грудня, Росія запустила КАБи в бік Запоріжжя. Унаслідок атаки загинуло 10 людей, 8 з них – в автомобілях. Вони просто згоріли живцем.

Такою інформацією з 24 Каналом поділився кореспондент із Запоріжжя. За його словами, російські окупанти влаштували справжній апокаліпсис.

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Деталі страшного авіаудару по Запоріжжю

Кореспондент розповів, що 6 грудня за своїми наслідками стало одним з найтрагічніших днів з початку повномасштабного вторгнення. Близько 18:00 росіяни завдали нищівного удару КАБами по Запоріжжю.

Я якраз був на вулиці. Бачив спалах. Потім долетів звук. Приблизно за кілометр був від місця прильоту. Є відео, який апокаліпсис влаштували ці покидьки,

– зазначив він.

Ворог вдарив по магістралі, яка веде зі спального району в центр Запоріжжя. У цьому місці вона з дворядної переходить в чотирирядну. З нею перетинаються ще 3 дороги з різних напрямків.

"Завжди на світлофорі стоять авто. А це був вечір п'ятниці, коли їх набагато більше. По обидва боки дороги там торгівельні центри. Багато людей, багато машин", – підкреслив кореспондент із Запоріжжя.

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Скільки загиблих та поранених внаслідок російської атаки

Після вибуху запоріжці, які були на місці, намагалися витягати людей з палаючих автівок ще до приїзду рятувальників. З 10 загиблих 8 людей загинули в автомобілях, тобто згоріли живцем. Серед 24 постраждалих троє дітей віком 4 та 11 років, а також 4-місячне немовля.

Ці фашистські покидьки, пілоти "путінського Люфтваффе", своєю бомбою влаштували, за їхньою ж термінологію, "запорізьку хатинь" ні в чому невинним людям, спаливши їх живцем просто на дорозі,

– мовив кореспондент.

Поліціянти проводять необхідні заходи щодо ідентифікації тіл загиблих. Вони вже визначили тип боєприпасів, яким Росія завдала удару. Це був ФАБ-250 з модулем УМПК. Ворог взяв легшу бомбу, щоб вона точно долетіла до міської забудови Запоріжжя.

7 грудня у місті оголошено день жалоби. Вічна пам'ять загиблим! Росіянам немає прощення!

Нагадаємо, 6 грудня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Унаслідок атаки загинуло 3 людей, 17 постраждали, серед них шестирічна дитина.