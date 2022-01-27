Більшість німців виступають проти постачання зброї Україні

Більшість жителів Німеччини не підтримують постачання озброєння Україні. 59% опитаних німців згідні з позицією свого уряду.

Згідно з результатами опитування YouGov, за постачання летального озброєння виступили 20%. Ще 21% опитаних – досі не визначились.

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Проти постачання летального озброєння – прихильники всіх партій

Проти того, щоб допомагати Україні зброєю, виступають прихильники усіх партій, що представлені в Бундестазі. Найбільше їх серед виборців Лівої партії – 71%, "Альтернативи для Німеччини" – 67%, Соціал-демократичної партії – 61%.

Серед противників передачі летального озброєння – 56% прихильників ХДС/ХСС, 55% – виборців "Зелених", 54% – "Вільної демократичної партії".

Німеччина раніше відмовилась постачати зброю Україні

Зазначимо, що Україна не раз зверталась до Німеччини щодо допомоги озброєнням, проте отримувала відмову. Ба більше, Берлін блокував надання допомоги іншими країнами.

При цьому у Міністерстві оборони Німеччини нагадали про ту допомогу, яку Німеччина виділила Києву.

Тим часом Боєприпаси для українського війська вже готові до постачання, – міноборони Чехії

Що відомо про відмову Німеччини надати зброю

17 січня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок сказала, що Німеччина не планує постачати оборонне озброєння в Україну.

Ба більше, Глава Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах сказав, що тимчасово окупований Крим "ніколи не повернеться в Україну". Після цього він пішов у відставку.

Позицію Берліна різко критикують країни Заходу. Так у Міноборони Латвії назвали це "ганьбою".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що таку поведінку "українці пам'ятатимуть десятиліттями".

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